Covid | 18 255 positivi e 66 vittime nelle ultime 24 ore

Advertising

qn_giorno : #Covid_19 oggi Lombardia e Italia, il bollettino coronavirus 28 maggio: 18.255 casi e 66 morti - Cronaca - folucar : RT @irastadilarsson: #ITALIA 28/5/2022 Positivi: 18.255 ? ai test rapidi: 16.124 Decessi: 66 Ricoveri: -210 T. I: -2 ? ingressi: 14 Gu… - irastadilarsson : #ITALIA 28/5/2022 Positivi: 18.255 ? ai test rapidi: 16.124 Decessi: 66 Ricoveri: -210 T. I: -2 ? ingressi: 14… - sportli26181512 : Coronavirus, il bollettino: 18.255 nuovi casi, 66 morti: Ecco il bollettino Covid di oggi: Nuovi positivi: 18.255 (… - zazoomblog : Ultime Notizie – Covid oggi Italia 18.255 contagi e 66 morti: bollettino 28 maggio - #Ultime #Notizie #Covid #Italia -

Sono 18.i nuovi contagi daregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 19.666. Le vittime sono invece 66, in calo rispetto alle 105 di ieri. I tamponi ...di Chiara Barison I dati di sabato 28 maggio. Il tasso di positività è al 9,4% con 193.183 tamponi. Ricoveri: - 210. Terapie intensive: - 2 Sono 18.i nuovi casi diin Italia (ieri sono stati 19.666, qui il bollettino). Sale così ad almeno 17.373.741 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars - CoV - 2 (compresi guariti e ...Sono 1.727 i nuovi positivi al Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore su 15.168 tamponi processati e l'indice di positività è all'11,3%. È quanto riporta il ...Sono 18.255 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 19.666 di ieri.