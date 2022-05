Covid, 14 vittime e 2.360 positivi in Lombardia: 169 a Bergamo (Di sabato 28 maggio 2022) Sono 2.360 i nuovi positivi al Covid-19 in Lombardia, a fronte di 29.310 tamponi, con un tasso di positività all’8% come venerdì. Di questi, 169 sono segnalati in provincia di Bergamo. Questi i dati contenuti nel bollettino di sabato 28 maggio. Negli ospedali lombardi sono stabili i ricoveri in terapia intensiva (33), mentre diminuiscono negli altri reparti (-30, 670). Sono invece 14 le vittime. Per quanto riguarda le altre province, sono 789 i nuovi casi a Milano, 274 a Brescia, 202 a Varese, 223 a Monza, 133 a Como, 145 a Pavia, 99 a Mantova, 68 a Cremona, 69 a Lecco, 49 a Lodi e 28 a Sondrio. Leggi su bergamonews (Di sabato 28 maggio 2022) Sono 2.360 i nuovial-19 in, a fronte di 29.310 tamponi, con un tasso dità all’8% come venerdì. Di questi, 169 sono segnalati in provincia di. Questi i dati contenuti nel bollettino di sabato 28 maggio. Negli ospedali lombardi sono stabili i ricoveri in terapia intensiva (33), mentre diminuiscono negli altri reparti (-30, 670). Sono invece 14 le. Per quanto riguarda le altre province, sono 789 i nuovi casi a Milano, 274 a Brescia, 202 a Varese, 223 a Monza, 133 a Como, 145 a Pavia, 99 a Mantova, 68 a Cremona, 69 a Lecco, 49 a Lodi e 28 a Sondrio.

