Concluso il Rally Campagnolo | un malore porta via Bortignon

Leggi su rallyeslalom

(Di sabato 28 maggio 2022) Un inizio tristemente luttuoso quello del, valido per i CIRAS, che al contrario era cominciato come una vera festa, quello che in realtà è sempre stato. Durante il trasferimento dopo la PS numero 3, unimprovviso e mortale ha colpito il pilota della vettura numero 88, Michele, che tornava alle gara Source