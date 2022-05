Calcio: Verona. Interrotto consensualmente il rapporto con Tudor (Di sabato 28 maggio 2022) Il tecnico saluta: "Decisione difficile, non c'erano i presupposti per proseguire" Verona - Il Verona ha ufficializzato l'interruzione consensuale del rapporto con mister Igor Tudor. "Decisione ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 28 maggio 2022) Il tecnico saluta: "Decisione difficile, non c'erano i presupposti per proseguire"- Ilha ufficializzato l'interruzione consensuale delcon mister Igor. "Decisione ...

