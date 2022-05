Una vita anticipazioni: Natalia sospetta di Genoveva, Anabel vuole fuggire con Aurelio (Di venerdì 27 maggio 2022) Puntata lunga e intensa quella di Una vita che ci aspetta sabato 28 maggio 2022 e preparatevi perchè nei prossimi giorni la soap spagnola ci terrà spesso compagnia in attesa della programmazione estiva definitiva su Canale 5. Aurelio e Genoveva hanno deciso di organizzare un attentato ma chi morirà? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio quello che accadrà nella puntata di Una vita di domani: in onda su Canale 5 l’episodio 1397 e l’episodio 1398. Pronti per le ultime news da Acacias 38, dove succede davvero sempre di tutto? Aurelio racconta a Genoveva dell’imminente attentato anarchico e suggerisce di sbarazzarsi di Marcos e Felipe facendoli morire nell’esplosione, per allontanare i sospetti da loro due…Vediamo quindi che cosa succederà domani su ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 27 maggio 2022) Puntata lunga e intensa quella di Unache ci aspetta sabato 28 maggio 2022 e preparatevi perchè nei prossimi giorni la soap spagnola ci terrà spesso compagnia in attesa della programmazione estiva definitiva su Canale 5.hanno deciso di organizzare un attentato ma chi morirà? Lo scopriamo con leche ci rivelano proprio quello che accadrà nella puntata di Unadi domani: in onda su Canale 5 l’episodio 1397 e l’episodio 1398. Pronti per le ultime news da Acacias 38, dove succede davvero sempre di tutto?racconta adell’imminente attentato anarchico e suggerisce di sbarazzarsi di Marcos e Felipe facendoli morire nell’esplosione, per allontanare i sospetti da loro due…Vediamo quindi che cosa succederà domani su ...

