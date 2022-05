Ucraina, Parlamento in pressing sul fronte del grano: Draghi talloni Putin (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – C’è chi la definisce crisi, chi si spinge e chiamarla guerra. Di sicuro quella del grano e del mais è un’emergenza i cui confini tendono a allargarsi e le conseguenze sul piano alimentare a aggravarsi di giorno in giorno . Dopo la telefonata di ieri con Putin, oggi Draghi ha sentito Zelensky sullo sblocco delle esportazioni di grano, come ieri aveva fatto con il presidente russo sui trasporti navali dei cereali dal porto di Odessa e sul tentativo di aprire i “corridoi alimentari” per il transito, prima che la carenza di grano e mais diventi un’emergenza fuori controllo. L’iniziativa del presidente del Consiglio è stata approvata dai partiti politici in Parlamento che hanno incoraggiato Draghi a andare avanti per rafforzare e ampliare lo “spiraglio” ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – C’è chi la definisce crisi, chi si spinge e chiamarla guerra. Di sicuro quella dele del mais è un’emergenza i cui confini tendono a allargarsi e le conseguenze sul piano alimentare a aggravarsi di giorno in giorno . Dopo la telefonata di ieri con, oggiha sentito Zelensky sullo sblocco delle esportazioni di, come ieri aveva fatto con il presidente russo sui trasporti navali dei cereali dal porto di Odessa e sul tentativo di aprire i “corridoi alimentari” per il transito, prima che la carenza die mais diventi un’emergenza fuori controllo. L’iniziativa del presidente del Consiglio è stata approvata dai partiti politici inche hanno incoraggiatoa andare avanti per rafforzare e ampliare lo “spiraglio” ...

