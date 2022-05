Traffico Roma del 27-05-2022 ore 15:30 (Di venerdì 27 maggio 2022) Luceverde Roma un buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione a causa del Traffico ma anche per un precedente incidente non si escludono ulteriori rallentamenti sulla carreggiata esterna della Grande Raccordo Anulare tra l’autostrada Roma Fiumicino e via Tuscolana circolazione sostenuta in rallentata già in questo primo pomeriggio anche sul interna tra cassie è Prenestina praticato anche via Delle Foro Italico e nel particolare tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria verso San Giovanni è sempre prudenza su via Salaria altezza salita della Marcigliana per una precedente incidente con veicolo in fiamme l’incendio è stato comunque domato dai Vigili del Fuoco mentre il transito avviene tramite senso unico alternato per permettere il ripristino della sede stradale ancora incidenti a Roma tensione su via Prenestina ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 27 maggio 2022) Luceverdeun buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione a causa delma anche per un precedente incidente non si escludono ulteriori rallentamenti sulla carreggiata esterna della Grande Raccordo Anulare tra l’autostradaFiumicino e via Tuscolana circolazione sostenuta in rallentata già in questo primo pomeriggio anche sul interna tra cassie è Prenestina praticato anche via Delle Foro Italico e nel particolare tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria verso San Giovanni è sempre prudenza su via Salaria altezza salita della Marcigliana per una precedente incidente con veicolo in fiamme l’incendio è stato comunque domato dai Vigili del Fuoco mentre il transito avviene tramite senso unico alternato per permettere il ripristino della sede stradale ancora incidenti atensione su via Prenestina ...

Advertising

_Nico_Piro_ : Clamoroso a #Roma strada asfaltata per davvero (rimossi anni di rattoppi), ditta che usa macchinari modernissimi, c… - VAIstradeanas : 15:23 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - LuceverdeRoma : ???? #Roma #lavori #traffico - Via Pontina ?????? coda tra Castel di Decima e Spinaceto >< #Luceverde #Lazio - muoversintoscan : ?? In #A1 in direzione #Roma si viaggia rallentati per traffico tra Firenze Sud e Incisa Reggello #viabiliTOS - VAIstradeanas : 14:47 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h -