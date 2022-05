Taranto | sequestro di circa mezzo milione di buste della spesa destinate ai mercati rionali Carabinieri forestali

(Di venerdì 27 maggio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai: Nell’ambito di una specifica campagna di controlli, incentrata sulla verifica delle borse di plastica poste in commercio, i cosiddetti “shoppers”, militari delle StazioniForestaleprovincia ionica, coordinati dal Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale del GruppoForestale di, hanno svolto un’attività di controllo nel mercato rionale “Lucania” sito atra Corso Italia e Via Emilia. Sono stati passati al setaccio i banchi alimentari presenti all’interno del mercato,una quarantina, dove sono state rinvenute, oltre a quelle legali, numerose borse di plastica non conformi alla normativa vigente. In alcuni casi ...

di, sono riusciti a risalire alla ditta che distribuiva gli shoppers all'interno dei ... Pertanto, i Carabinieri Forestali del Nucleo Investigativo hanno proceduto aldella merce, ...Ilamministrativo dell'intera struttura e delle relative strumentazioni ammonta complessivamente ad euro 250.000. Sono state, quindi, sequestrate migliaia di borse di plastica e sanzionati dieci commercianti, per un totale di 50.000 euro, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale).