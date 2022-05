Strage Texas, il marito di una delle vittime è morto d'infarto: 'E' stato impossibile sopportare la morte del suo amore' (Di venerdì 27 maggio 2022) E' morto d'infarto il marito di Irma Garcia, la maestra della scuola elementare di Uvalde uccisa mentre faceva scudo col suo corpo ai piccoli allievi. Tramite un GoFundMe condiviso online dalla ... Leggi su globalist (Di venerdì 27 maggio 2022) E'd'ildi Irma Garcia, la maestra della scuola elementare di Uvalde uccisa mentre faceva scudo col suo corpo ai piccoli allievi. Tramite un GoFundMe condiviso online dalla ...

