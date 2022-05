Nettuno: centro massaggi a “luci rosse” chiude grazie all’indagine di mogli sospettose (Di venerdì 27 maggio 2022) I carabinieri di Nettuno, in provincia di Roma, hanno sequestrato un centro massaggi che in realtà nascondeva ben altro e pare che all’interno si svolgessero attività a luci rosse. Vi raccomandiamo... Fabiano "Fefè" Reffe del GF si difende dallo sfruttamento della prostituzione Le forze dell’ordine laziali sono riuscite a scoprire cosa accadesse nel locale, grazie all’indagine di alcune donne sospettose, che per diverso tempo hanno seguito mariti e compagni, nei loro tragitti giornalieri. Le donne hanno iniziato a collegare l’assenza dei loro partner ai messaggi riportati in alcune inserzioni pubblicitarie scritte su volantini lasciati nelle cassette delle lettere. In seguito ai ... Leggi su diredonna (Di venerdì 27 maggio 2022) I carabinieri di, in provincia di Roma, hanno sequestrato unche in realtà nascondeva ben altro e pare che all’interno si svolgessero attività a. Vi raccomandiamo... Fabiano "Fefè" Reffe del GF si difende dallo sfruttamento della prostituzione Le forze dell’ordine laziali sono riuscite a scoprire cosa accadesse nel locale,di alcune donne, che per diverso tempo hanno seguito mariti e compagni, nei loro tragitti giornalieri. Le donne hanno iniziato a collegare l’assenza dei loro partner ai messaggi riportati in alcune inserzioni pubblicitarie scritte su volantini lasciati nelle cassette delle lettere. In seguito ai ...

