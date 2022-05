Mlrs e M142: i nuovi missili a lungo raggio che gli Usa vorrebbero dare a Kiev (Di venerdì 27 maggio 2022) Secondo la Cnn, l’amministrazione Biden starebbe potenziando il tipo di armi da inviare all'Ucraina con sistemi missilistici avanzati a lungo raggio Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 27 maggio 2022) Secondo la Cnn, l’amministrazione Biden starebbe potenziando il tipo di armi da inviare all'Ucraina con sistemistici avanzati a

Advertising

votrivo : RT @Bart_Press: #Russia usa il sistema lanciafiamme pesante TOS-1 MLRS. Per contrastarlo, gli ucraini hanno bisogno di M270 MLRS o M142 HIM… - ParliamoDiNews : Mlrs e M142: i nuovi missili a lungo raggio che gli Usa vorrebbero dare a Kiev - Il Sole 24 ORE #mlrs #m142… - Destradipopolo : COSA SONO I NUOVI MISSILI #MLRS E #M142 CHE GLI USA STAREBBERO PER FORNIRE A KIEV SONO MISSILI AVANZATI A LUNGO RAG… - antoniotucci60 : RT @Bart_Press: #Russia usa il sistema lanciafiamme pesante TOS-1 MLRS. Per contrastarlo, gli ucraini hanno bisogno di M270 MLRS o M142 HIM… - ModernoAlex : RT @Bart_Press: #Russia usa il sistema lanciafiamme pesante TOS-1 MLRS. Per contrastarlo, gli ucraini hanno bisogno di M270 MLRS o M142 HIM… -