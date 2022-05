Marta Flavi | “Ho dovuto vendere l’argenteria di famiglia” | La confessione inaspettata

Leggi su esclusiva

(Di venerdì 27 maggio 2022) La conduttrice si è aperta ad una rivelazione. In un periodo molto complicato della sua vita, è arrivata adi. La carriera diha raggiunto l’apice negli anni ottanta e novanta. Ha esordito come annunciatrice, sull’emittente Quinta Rete, dove ha anche presentato il programma per bambini “L’ora dei ragazzi”., la rivelazione sul suo passato (fonte web)Successivamente è approdata in Rai, con la conduzione di alcuni programmi per ragazzi. La fama è arrivata con la conduzione della trasmissione “Agenzia matrimoniale” su Canale 5. Il programma, nel quale venivano combinati appuntamenti tra “cuori solitari”, è stato prodotto da Maurizio Costanzo, ex marito della conduttrice. Il successo e ...