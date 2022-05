LIVE Virtus Bologna-Tortona 26-28, Playoff basket 2022 in DIRETTA: Bertram avanti per la prima volta in partita, i padroni di casa provano a reagire (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28-28 Jaiteh appoggia ed impatta nel punteggio, match in parità a -4’03” dall’intervallo lungo! 26-28 Accorcia Marco Belinelli, che chiude il break degli ospiti! 24-28 Bomba di JP Macura, +4 Tortona e parziale aperto di 7-0! 24-25 2/2 per Mike Daum dalla lunetta, Tortona mette la testa davanti per la prima volta dall’inizio del match! Time-out chiamato da coach Scariolo, con ancora 6’40” da giocare in questo secondo quarto. 24-23 Altro canestro per il play italo-argentino ex Venezia ed Avellino, -1 Tortona! I piemontesi mettono pressione ai padroni di casa. 24-21 1/2 per Marco Belinelli dalla lunetta, i bolognesi ritornano a +3! 23-21 Tripla di Ariel Filloy, contro-replica ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA28-28 Jaiteh appoggia ed impatta nel punteggio, match in parità a -4’03” dall’intervallo lungo! 26-28 Accorcia Marco Belinelli, che chiude il break degli ospiti! 24-28 Bomba di JP Macura, +4e parziale aperto di 7-0! 24-25 2/2 per Mike Daum dalla lunetta,mette la testa dper ladall’inizio del match! Time-out chiamato da coach Scariolo, con ancora 6’40” da giocare in questo secondo quarto. 24-23 Altro canestro per il play italo-argentino ex Venezia ed Avellino, -1! I piemontesi mettono pressione aidi. 24-21 1/2 per Marco Belinelli dalla lunetta, i bolognesi ritornano a +3! 23-21 Tripla di Ariel Filloy, contro-replica ...

