LIVE Giro d’Italia 2022 | tappa di oggi in DIRETTA | dodici uomini in fuga | plotone a 8’20” Pozzovivo è riuscito a rientrare

(Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL: 4° NIBALI, 8°14.43 Siamo in vista dello scollinamento al Passo di Tanamea, 84 km all’arrivo e gruppo lontano 8’15” daifuggitivi. 14.40 Sembra avere una bella cera, probabile che non ci siano ragioni fisiche o di condizione alla base del suo piccolo blackout nel tratto di contropendenza. 14.37è nella coda del gruppo, fondamentale il lavoro del compagno di squadra Lorenzo Rota. Il 39enne originario di Policoro aveva perso terreno in discesa. 14.34 Complice un tratto di strada favorevole l’uomo di classifica della Intermarché-Wanty-Gobert è quasi rientrato! 14.31 Il gruppo si è frazionato in tre tronconi, anche ...

Diciannovesima tappa del Giro d'Italia 2022, la Marano Lagunare - Santuario di Castelmonte di 177 chilometri, con la corsa che torna a salire, "sconfinando" anche in Slovenia. Attesa per vedere come si muoveranno scalatori e uomini di classifica.