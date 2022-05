Giro d’Italia 2022, tutte le classifiche: Carapaz in rosa, Bouwman miglior scalatore, Demare in ciclamino (Di venerdì 27 maggio 2022) CLASSIFICA GENERALE (MAGLIA rosa) 1 1 – Carapaz Richard INEOS Grenadiers 20 14? 81:18:12 2 2 – HINDLEY Jai BORA – hansgrohe 21? 0:03 3 3 – LANDA Mikel Bahrain – Victorious 1:054 4 – NIBALI Vincenzo Astana Qazaqstan Team 5:53 5 5 – BILBAO Pello Bahrain – Victorious 4? 6:22 6 6 – HIRT Jan Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 15? 7:15 7 7 – BUCHMANN Emanuel BORA – hansgrohe 8:218 8 – POZZOVIVO Domenico Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 12:55 9 9 – LÓPEZ Juan Pedro Trek – Segafredo 6? 15:29 10 10 – CARTHY Hugh EF Education-EasyPost 17:10 CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA ciclamino) 1 1 – DÉMARE Arnaud Groupama – FDJ 254 2 3 ?1 GAVIRIA Fernando UAE Team Emirates 136 3 2 ?1 CAVENDISH Mark Quick-Step Alpha Vinyl Team 132 4 4 – VAN DER POEL Mathieu Alpecin-Fenix 96 5 5 – DAINESE Alberto Team DSM 95 6 6 – DE BONDT Dries Alpecin-Fenix 83 7 7 – ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) CLASSIFICA GENERALE (MAGLIA) 1 1 –Richard INEOS Grenadiers 20 14? 81:18:12 2 2 – HINDLEY Jai BORA – hansgrohe 21? 0:03 3 3 – LANDA Mikel Bahrain – Victorious 1:054 4 – NIBALI Vincenzo Astana Qazaqstan Team 5:53 5 5 – BILBAO Pello Bahrain – Victorious 4? 6:22 6 6 – HIRT Jan Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 15? 7:15 7 7 – BUCHMANN Emanuel BORA – hansgrohe 8:218 8 – POZZOVIVO Domenico Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 12:55 9 9 – LÓPEZ Juan Pedro Trek – Segafredo 6? 15:29 10 10 – CARTHY Hugh EF Education-EasyPost 17:10 CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA) 1 1 – DÉMARE Arnaud Groupama – FDJ 254 2 3 ?1 GAVIRIA Fernando UAE Team Emirates 136 3 2 ?1 CAVENDISH Mark Quick-Step Alpha Vinyl Team 132 4 4 – VAN DER POEL Mathieu Alpecin-Fenix 96 5 5 – DAINESE Alberto Team DSM 95 6 6 – DE BONDT Dries Alpecin-Fenix 83 7 7 – ...

marattin : Prosegue il giro d’Italia per parlare di riforma fiscale. Oggi alle 17.30 a Matera, e non dimenticate lunedì alle 1… - giroditalia : Buonanotte dal #Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia - La7tv : #piazzapulita «Circa il 50% delle coste è soggetto a concessioni balneari in Italia. Il giro d’affari è di circa 15… - FirenzePost : Giro d’Italia: al Santuario di Castelmonte primo Bouwman, Carapaz sempre in rosa - F1sssongever : Ho messo le prove libere e mia nonna mi ha detto 'Ma è il Giro d'Italia?' ?? -