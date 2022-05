F1, orario qualifiche 28 maggio: programma GP Montecarlo 2022, tv streaming, guida Sky e TV8 (Di venerdì 27 maggio 2022) I piloti di Formula Uno stanno per scoprire il tracciato di Montecarlo nelle odierne prove libere. Il termine “scoprire” non è stato usato a caso, perché per la prima volta verranno utilizzate le monoposto conformi al regolamento 2022, dotate dunque di effetto suolo, oltre ad avere peso e dimensioni totalmente diverse rispetto a quelle del recente passato. Insomma, a tutti gli effetti “un nuovo inizio” su una pista angusta e letteralmente sui generis. Ovviamente le prove libere saranno fondamentali per scegliere l’assetto migliore già in vista delle qualifiche di domani, che si annunciano cruciali. Sappiamo bene come nel contesto monegasco sia pressoché impossibile sorpassare in pista, soprattutto in un’epoca in cui le vetture di F1 sono sempre più ingombranti. D’altronde, oltre alle caratteristiche insite del Principato, se le auto ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) I piloti di Formula Uno stanno per scoprire il tracciato dinelle odierne prove libere. Il termine “scoprire” non è stato usato a caso, perché per la prima volta verranno utilizzate le monoposto conformi al regolamento, dotate dunque di effetto suolo, oltre ad avere peso e dimensioni totalmente diverse rispetto a quelle del recente passato. Insomma, a tutti gli effetti “un nuovo inizio” su una pista angusta e letteralmente sui generis. Ovviamente le prove libere saranno fondamentali per scegliere l’assetto migliore già in vista delledi domani, che si annunciano cruciali. Sappiamo bene come nel contesto monegasco sia pressoché impossibile sorpassare in pista, soprattutto in un’epoca in cui le vetture di F1 sono sempre più ingombranti. D’altronde, oltre alle caratteristiche insite del Principato, se le auto ...

AleColumn99 : Ovviamente domani qualifiche di F2 a un orario di merda in cui non posso guardarle... - infoitsport : F1 GP Monaco Montecarlo 2022, qualifiche sabato: canale, orario, diretta tv e streaming - kamolla97 : non so se sono io ma questo orario delle qualifiche non me le fa sentire per niente come al solito #SpanishGP - undertray : questo orario per le fp3 è assurdo, non parlo neanche del nuovo orario per le qualifiche altrimenti mi trovo i carabinieri davanti a casa - News24_it : LIVE F1, GP Spagna 2022 in DIRETTA: orario TV8. Leclerc: 'Non voglio fare la pole e poi farmi superare da Verstappe… -