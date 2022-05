Draghi chiama Putin: il proseguo della guerra (Di venerdì 27 maggio 2022) Draghi chiama Putin e nella telefonata tra i due leader al centro c’è la questione della guerra in Ucraina. Per il Premier italiano “la crisi alimentare che si sta avvicinando avrà proporzioni gigantesche e conseguenze terribili”. Il capo del Cremlino continua invece a sostenere la sua posizione: “È Kiev che blocca i porti”. Nella telefonata il Presidente russo Vladimir Putin si è sentito di rassicurare Draghi e gli italiani tutti riguardo la questione del gas: Mosca intende continuare a garantire forniture ininterrotte di gas ai prezzi già fissati nei contratti. La telefonata sull’emergenza grano “Nel pomeriggio ho cercato il Presidente russo Vladimir Putin per chiedere se si potesse far qualcosa per sbloccare il grano che è oggi nei depositi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 27 maggio 2022)e nella telefonata tra i due leader al centro c’è la questionein Ucraina. Per il Premier italiano “la crisi alimentare che si sta avvicinando avrà proporzioni gigantesche e conseguenze terribili”. Il capo del Cremlino continua invece a sostenere la sua posizione: “È Kiev che blocca i porti”. Nella telefonata il Presidente russo Vladimirsi è sentito di rassicuraree gli italiani tutti riguardo la questione del gas: Mosca intende continuare a garantire forniture ininterrotte di gas ai prezzi già fissati nei contratti. La telefonata sull’emergenza grano “Nel pomeriggio ho cercato il Presidente russo Vladimirper chiedere se si potesse far qualcosa per sbloccare il grano che è oggi nei depositi ...

