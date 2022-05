Da che parte state? Kiev traccia la linea dell'amicizia, che misura in armi (Di venerdì 27 maggio 2022) Washington pronta a fornire i missili a lungo raggio che l'Ucraina reclama per contenere l'avanzata russa. linea condivisa da Uk, Polonia e Baltici, mentre il resto d'Europa è più cauto. La Nato prova a placare il nervosismo di Zelensky & co.: "armi finché necessario" Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 27 maggio 2022) Washington pronta a fornire i missili a lungo raggio che l'Ucraina reclama per contenere l'avanzata russa.condivisa da Uk, Polonia e Baltici, mentre il resto d'Europa è più cauto. La Nato prova a placare il nervosismo di Zelensky & co.: "finché necessario"

Advertising

GiovaQuez : Rovelli: 'La guerra CIVILE in Ucraina in cui la Russia è intervenuta. Perché ci sono ucraini che combattono contro… - GiovaQuez : Puzzer a convegno no vax: 'Abbiamo visto cosa sta facendo questo siero. E' come se oggi avessimo acquisito una picc… - MiC_Italia : #Biblioteche, @dariofrance: «Quella della Biblioteca Girolamini è una storia di riscatto e di giustizia che parte d… - VannaRicci : RT @giranoparole: Da questa parte c'è la voglia e la disponibilità di collaborare per la pace... draghi che dice? #Putin #gas #Italia http… - casapensione : RT @GenCar5: Leggo che i #balneari saranno indennizzati. Ma indennizzati per cosa? Per aver beneficiato di condizioni fuori mercato per dec… -