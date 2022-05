Allarme pesticidi: utilizzo in crescita. Ecco l’elenco dei frutti e degli ortaggi più contaminati. (Di venerdì 27 maggio 2022) È il PAN (Pesticide Action Network) a lanciare l’Allarme riguardo l’aumento esponenziale dei pesticidi su frutta e verdura. E lo fa a chiare lettere, dati alla mano, attraverso i dati di un’indagine condotta negli ultimi anni, dal 2011 al 2019. Ciò che se ne deduce è a dir poco terrorizzante: in nove anni, su quasi 100 campioni di frutta, la crescita della presenza di contaminazione di fitofarmaci è vertiginosa, se pensate che sulle ciliegie è pari al 50%. Questo è il rischio in cui incorrono tutti gli abitanti del Vecchio Continente se non acquistano alimenti provenienti da agricoltura biologica. Il rapporto redatto dal PAN contraddice, però, le affermazioni ufficiali della UE che sostiene, invece, una diminuzione del ricorso a sostanze tossiche tra gli Stati membri, consapevoli di dover tutelare il consumatore finale. La differenza ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 27 maggio 2022) È il PAN (Pesticide Action Network) a lanciare l’riguardo l’aumento esponenziale deisu frutta e verdura. E lo fa a chiare lettere, dati alla mano, attraverso i dati di un’indagine condotta negli ultimi anni, dal 2011 al 2019. Ciò che se ne deduce è a dir poco terrorizzante: in nove anni, su quasi 100 campioni di frutta, ladella presenza di contaminazione di fitofarmaci è vertiginosa, se pensate che sulle ciliegie è pari al 50%. Questo è il rischio in cui incorrono tutti gli abitanti del Vecchio Continente se non acquistano alimenti provenienti da agricoltura biologica. Il rapporto redatto dal PAN contraddice, però, le affermazioni ufficiali della UE che sostiene, invece, una diminuzione del ricorso a sostanze tossiche tra gli Stati membri, consapevoli di dover tutelare il consumatore finale. La differenza ...

