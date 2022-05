A Davos va in scena il mea culpa sulla globalizzazione: tardivo e falso (Di venerdì 27 maggio 2022) Ci vuole la faccia di quelli riuniti a Davos, il circolo dei ricchi e potenti sempre più ricchi ma sempre meno influenti o almeno attendibili, per recitare il mea culpa alla maniera dei regimi sovietici: dove avete sbagliato, compagni? Ci vuole la faccia di questo Stoltenberg, segretario generale Nato, ex premier norvegese, per dire che “qualcosa non ha funzionato”. Qualcosa? Qualcosa ha forse funzionato negli ultimi venti, trent’anni di delirio ultraliberista? “Abbiamo lavorato per una economia globalizzata. Ci ha portato prosperità e ricchezza ma una parte di questo commercio mina la nostra sicurezza”. E lo dicono adesso che Putin ha invaso l’Ucraina e opera la stretta su gas e cereali. Il superliberismo finanziario non era granché, e si univa, per quei paradossi che nessuno vuol vedere, a un dirigismo che ne era l’altra faccia: piena libertà di ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 27 maggio 2022) Ci vuole la faccia di quelli riuniti a, il circolo dei ricchi e potenti sempre più ricchi ma sempre meno influenti o almeno attendibili, per recitare il meaalla maniera dei regimi sovietici: dove avete sbagliato, compagni? Ci vuole la faccia di questo Stoltenberg, segretario generale Nato, ex premier norvegese, per dire che “qualcosa non ha funzionato”. Qualcosa? Qualcosa ha forse funzionato negli ultimi venti, trent’anni di delirio ultraliberista? “Abbiamo lavorato per una economia globalizzata. Ci ha portato prosperità e ricchezza ma una parte di questo commercio mina la nostra sicurezza”. E lo dicono adesso che Putin ha invaso l’Ucraina e opera la stretta su gas e cereali. Il superliberismo finanziario non era granché, e si univa, per quei paradossi che nessuno vuol vedere, a un dirigismo che ne era l’altra faccia: piena libertà di ...

