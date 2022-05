Sonia Bruganelli come non l’avete mai vista | “Mi sveglio con l’ansia” | confessione inaspettata

(Di giovedì 26 maggio 2022) L’ex opinionista del GF VIP si è lasciata andare ed ha raccontato un lato inedito della sua personalità. Ecco cosa sta succedendo(Youtube)Si è fatta conoscereopinionista del GF VIP a fianco di Adriana Volpe,. Nel corso del reality show, non si è mai trattenuta dal dire la propria opinione anche se spinosa e fastidiosa, né tantomeno ha mai rinunciato a voler difendere i propri concorrenti preferiti. Nelle ultime ore, però,ha svelato un lato di sé che nessuno avrebbe immaginato. Un retroscena inaspettato e delicato, che svela sue sensazioni profonde e può in parte spiegare il motivo per cui ha abbandonato il reality.lo svela, sensazioni ...

Advertising

ha rotto il silenzio in merito alla presunta partecipazione di suo figlio Davide al GF Vip.ha confessato che suo figlio Davide sarebbe un fan sfegatato del GF Vip e ...La produttrice ed ex opinionista del reality di Canale 5 torna sulla possibilità che il suo secondogenito possa entrare nella Casa nella prossima ...L'ex opinionista del GF VIP si è lasciata andare ed ha raccontato un lato inedito della sua personalità. Ecco cosa sta succedendo ...Sonia Bruganelli ha ricoperto il ruolo di opinionista nell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Il prossimo settembre, con il ritorno del programma, la Bruganelli non sarà presente. Per lei è stat ...