Roland Garros, Sonego vola al terzo turno: lo aspetta Ruud (Di giovedì 26 maggio 2022) Parigi – Dopo oltre tre mesi e mezzo torna a vincere due partite di fila, e per farlo sceglie un palcoscenico importante. Lorenzo Sonego ritrova la quadra ed approda al terzo turno del Roland Garros, secondo Slam del 2022, in corso sulla terra rossa parigina. Il 27enne torinese, n.35 del ranking e 32 del seeding, dopo l’esordio sul velluto con il tedesco Peter Gojowczyk, n.94 del ranking, ha superato 7-6(4)6-3 7-4, in due ore e quaranta minuti, il portoghese Joao Sousa, n.63 ATP, all’undicesima partecipazione (mai oltre il secondo turno). Uno pari il bilancio dei precedenti con il 33enne di Guimares vincitore in tre set al primo turno del Masters 1000 di Roma nel 2016 ed il piemontese a segno in due set tirati al primo turno sull’erba di Antalya nel ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 26 maggio 2022) Parigi – Dopo oltre tre mesi e mezzo torna a vincere due partite di fila, e per farlo sceglie un palcoscenico importante. Lorenzoritrova la quadra ed approda aldel, secondo Slam del 2022, in corso sulla terra rossa parigina. Il 27enne torinese, n.35 del ranking e 32 del seeding, dopo l’esordio sul velluto con il tedesco Peter Gojowczyk, n.94 del ranking, ha superato 7-6(4)6-3 7-4, in due ore e quaranta minuti, il portoghese Joao Sousa, n.63 ATP, all’undicesima partecipazione (mai oltre il secondo). Uno pari il bilancio dei precedenti con il 33enne di Guimares vincitore in tre set al primodel Masters 1000 di Roma nel 2016 ed il piemontese a segno in due set tirati al primosull’erba di Antalya nel ...

