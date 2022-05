Roland Garros 2022 | Medvedev supera in tre set Djere e vola al terzo turno

Leggi su sportface

(Di giovedì 26 maggio 2022) Daniilrispetta il pronostico della vigilia e sconfigge al secondodelil serbo. Tutto facile per il numero due del mondo, al rientro dall’infortunio, che s’impone in tre comodi set con il punteggio di 6-3 6-4 6-3 e prosegue il suo cammino a Parigi. Nonostantesia un giocatore molto a suo agio sulla terra e che sa essere ostico, il numero due del mondo si è destreggiato egregiamente e, pur rischiando qualcosa specialmente al servizio, è riuscito ad avere la meglio dopo 2h37? di gioco. Sulla sua strada ora il un altro serbo, ovvero Miomir Kecmanovic, capace dire in quattro set Bublik. Vittoria in tre set anche per Casper Ruud, che lascia soli nove games al finlandese Ruusuvuori. 6-3 6-4 6-2 lo score ...