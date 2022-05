Quarantena Covid, decisione della Consulta: "Non limita la libertà personale" (Di giovedì 26 maggio 2022) Importante decisione della Consulta su uno dei nodi al centro delle polemiche durante la pandemia. La Quarantena imposta ai malati di Covid-19 non limita la libertà personale. A stabilirlo è stata la Corte Costituzionale con la sentenza n. 127 depositata oggi (GLI AGGIORNAMENTI LIVE SUL CORONAVIRUS). Leggi su tg24.sky (Di giovedì 26 maggio 2022) Importantesu uno dei nodi al centro delle polemiche durante la pandemia. Laimposta ai malati di-19 nonla. A stabilirlo è stata la Corte Costituzionale con la sentenza n. 127 depositata oggi (GLI AGGIORNAMENTI LIVE SUL CORONAVIRUS).

