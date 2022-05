Nervi tesi nel governo, altro avviso di Draghi ai partiti: non metto a rischio la credibilità (Di giovedì 26 maggio 2022) Oggi in Consiglio dei ministri ci sarà l'informativa del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Garofoli sul Pnrr e una serie di decreti legislativi, tra cui uno che prevede una revisione per i criteri di incentivi alle imprese. Ma i ministri attendono di capire cosa dirà il presidente del Consiglio dopo il Consiglio dei ministri durato 8 minuti la scorsa settimana per lanciare l'aut aut sul ddl Concorrenza. Comunque la schiarita, dopo il richiamo del presidente del Consiglio, è arrivata. «Stiamo rispettando tutte le scadenze», dice un ministro. Giugno per l'esecutivo sarà «caldissimo». Sullo sfondo ci sono le fibrillazioni nel Movimento 5 stelle: il presidente Conte ha ribadito di non voler minare l'esecutivo, «nessun Papeete» ma - al di là del caso Giarrusso, l'europarlamentare che oltre a criticare la gestione M5s ha motivato la sua uscita perchè «non si può restare» al ... Leggi su iltempo (Di giovedì 26 maggio 2022) Oggi in Consiglio dei ministri ci sarà l'informativa del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Garofoli sul Pnrr e una serie di decreti legislativi, tra cui uno che prevede una revisione per i criteri di incentivi alle imprese. Ma i ministri attendono di capire cosa dirà il presidente del Consiglio dopo il Consiglio dei ministri durato 8 minuti la scorsa settimana per lanciare l'aut aut sul ddl Concorrenza. Comunque la schiarita, dopo il richiamo del presidente del Consiglio, è arrivata. «Stiamo rispettando tutte le scadenze», dice un ministro. Giugno per l'esecutivo sarà «caldissimo». Sullo sfondo ci sono le fibrillazioni nel Movimento 5 stelle: il presidente Conte ha ribadito di non voler minare l'esecutivo, «nessun Papeete» ma - al di là del caso Giarrusso, l'europarlamentare che oltre a criticare la gestione M5s ha motivato la sua uscita perchè «non si può restare» al ...

