Napoli | 26enne accoltellato dopo la partita di calcetto | indagano i carabinieri

(Di giovedì 26 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUn giovane di 26 anni è statopocola mezzanotte aunadidisputata nella zona di Chiaiano: il ragazzo, S.D.D., si è recato nel pronto soccorso dell’Ospedale Cardarelli della città dove i sanitari hanno riscontrato “ferite da punta o taglio nella regione sacrale centrale e al fianco destro”. Ilè stato medicato e dimesso: per lui la prognosi dei medici è di 10 giorni. In ospedale è intervenuta una pattuglia mobile di zona deidella Compagnia Vomero. I militari stanno ora indagando per ricostruire la dinamica dell’accaduto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Napoli, 26enne accoltellato dopo la partita di calcetto Un giovane di 26 anni è stato accoltellato poco dopo la mezzanotte a Napoli, dopo una partita di calcetto disputata nella zona di Chiaiano: il ragazzo, S.D.D. (ANSA) ...