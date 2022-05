Morto Ciriaco De Mita | Mattarella | “Grande tristezza”

(Di giovedì 26 maggio 2022) ROMA – “La notizia della scomparsa diDeè motivo di”. Così il presidente della Repubblica, Sergio, in una nota. “Ha vissuto da protagonista una lunga stagione politica. Lo ha fatto con con coerenza, passione, intelligenza”, scrive il capo dello stato. Al centro dell’impegno di De, aggiunge, c’era “l’idea della democrazia possibile. Dobbiamo ricordarne l’impegno incessante per un meridionalismo intelligente e modernizzatore. Così come la vivacità intellettuale, la curiosità, la capacità di dialogare con tutti”. L'articolo L'Opinionista.

E' morto questa mattina, a 94 anni, l'ex presidente del Consiglio e segretario della Democrazia cristiana, Ciriaco De Mita. Attualmente era sindaco di Nusco, piccolo comune dell'Avellinese. L'ex presidente del Consiglio e segretario della Democrazia Cristiana era ricoverato in una casa di cura, dove stava seguendo un percorso di riabilitazione in seguito ad una frattura.