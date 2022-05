Mkhitaryan all' Inter | è fatta

Advertising

MILANO - Henrikhè dell'Inter. L'armeno della Roma non rinnoverà il contratto con il club giallorosso e firmerà un biennale con il club di Zhang. Guadagnerà 3,5 milioni netti a stagione. A breve le visite ..Per avere la meglio sugli olandesi e portare nella Capitale il trofeo Mourinho si è affidato'undici tipo risolvendo il ballottaggio della vigilia trae Zaniolo facendolo diventare un ...L'Inter ha offerto un biennale a 3,5 milioni di euro l'anno a Henrikh Mkhitaryan: secondo Il Corriere dello Sport, l'entoruage del calciatore ha ascoltato con interesse la proposta. L'armeno è in scad ...È fatta per Mkhitaryan all'Inter. L'armeno non firmerà un rinnovo di contratto con la Roma e passerà al club nerazzurro ...