Mertens, De Maggio rivela: “Spunta la data dell’incontro, il Napoli è pronto a farlo” (Di giovedì 26 maggio 2022) Uno dei temi caldi in casa Napoli è sicuramente la questione rinnovo di Dries Mertens. Il belga è in scadenza di contratto e al momento non c’è ancora una accordo per prolungare la sua esperienza in maglia azzurra”. Dries Mertens Napoli (Getty Images) A tal proposito, Valter de Maggio, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rivelato quelli che saranno i prossimi incontri tra società e giocatore per discutere proprio del prolungamento di contratto. Di seguito le sue parole: “Settimana prossima, dopo la Nations League, ci sarà un colloquio tra l’entourage e il Napoli. Poi ce ne sarà un altro tra il calciatore e De Laurentiis. La sensazione è che resti: è pronto un contratto di un anno più opzione”. Leggi su spazionapoli (Di giovedì 26 maggio 2022) Uno dei temi caldi in casaè sicuramente la questione rinnovo di Dries. Il belga è in scadenza di contratto e al momento non c’è ancora una accordo per prolungare la sua esperienza in maglia azzurra”. Dries(Getty Images) A tal proposito, Valter de, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, hato quelli che saranno i prossimi incontri tra società e giocatore per discutere proprio del prolungamento di contratto. Di seguito le sue parole: “Settimana prossima, dopo la Nations League, ci sarà un colloquio tra l’entourage e il. Poi ce ne sarà un altro tra il calciatore e De Laurentiis. La sensazione è che resti: èun contratto di un anno più opzione”.

bruttapas : Mi sento soddisfatto, calmo e rilassato perché a maggio già abbiamo preso erede Insigne e terzino sinistro, ma già… - dstcanna : In 18 anni il pappone non ha mai fatto 2 acquisti a Maggio!.... Non illudetevi.... Questo vuol dire, che Insigne, M… - DomPepeLiberato : RT @C____Jimmy: Mi dispiace deludere i miei tifosi di tifo ma ci stiamo muovendo a maggio perché tra poco se ne andranno in ordine: Ospina,… - C____Jimmy : Mi dispiace deludere i miei tifosi di tifo ma ci stiamo muovendo a maggio perché tra poco se ne andranno in ordine:… - ablazemoon : 23 maggio e ancora non vedo foto del rinnovo di Mertens, dobbiamo ancora aspettare? -