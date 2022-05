Marco Zurzolo in concerto stasera allo Iav (Di giovedì 26 maggio 2022) stasera lo spazio polifunzionale Iav situato in piazza Nazario Sauro al civico 23 e diretta da Angela e Lucia Andolfo, propone una nuova esperienza musicale di qualità. Il magma vesuviano che ispira l’acronimo della location (In Arte Vesuvio) dove arte e cultura confluiscono per arricchire il territorio, si fonderà con le note del neapolitan power per un’eruzione musicale dagli esiti imprevedibili. A partire dalle 20,00, infatti, nella sala “Paradiso” della innovativa struttura posizionata sul lungomare più bello del mondo, arriva Marco Zurzolo con il suo straordinario sax per un affascinante concerto. Con lui, a regalare sensazioni con il suo super quartetto, Pino Tafuto alle tastiere, Marco De Tilla al contrabbasso e Antonio Mambelli alla batteria. Perché la scelta di Marco ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 26 maggio 2022)lo spazio polifunzionale Iav situato in piazza Nazario Sauro al civico 23 e diretta da Angela e Lucia Andolfo, propone una nuova esperienza musicale di qualità. Il magma vesuviano che ispira l’acronimo della location (In Arte Vesuvio) dove arte e cultura confluiscono per arricchire il territorio, si fonderà con le note del neapolitan power per un’eruzione musicale dagli esiti imprevedibili. A partire dalle 20,00, infatti, nella sala “Paradiso” della innovativa struttura posizionata sul lungomare più bello del mondo, arrivacon il suo straordinario sax per un affascinante. Con lui, a regalare sensazioni con il suo super quartetto, Pino Tafuto alle tastiere,De Tilla al contrabbasso e Antonio Mambelli alla batteria. Perché la scelta di...

