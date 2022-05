LIVE Sinner-Carballes Baena 3-6 0-1, Roland Garros 2022 in DIRETTA: l’azzurro recupera un break ma perde il primo set! (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Comincia benissimo Carballes Baena al servizio. 40-15 Termina in rete il rovescio lungolinea di Sinner. 30-15 COME STA GIOCANDO Carballes Baena! Lo spagnolo sta dominando il malcapitato azzurro. 15-15 Difesa a rete in controtempo per Sinner. 15-0 Errore con lo smash per Sinner. INIZIO SECONDO SET 19.09 Jannik Sinner perde il primo set contro Roberto Carballes Baena per 6 giochi a 3: decisivi i break del quinto e settimo gioco. Non basta quello recuperato dall’italiano che poi ha perso di nuovo il servizio. FINE primo SET 3-6 ARRIVA IL primo ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-1 Comincia benissimoal servizio. 40-15 Termina in rete il rovescio lungolinea di. 30-15 COME STA GIOCANDO! Lo spagnolo sta dominando il malcapitato azzurro. 15-15 Difesa a rete in controtempo per. 15-0 Errore con lo smash per. INIZIO SECONDO SET 19.09 Jannikilset contro Robertoper 6 giochi a 3: decisivi idel quinto e settimo gioco. Non basta quelloto dall’italiano che poi ha perso di nuovo il servizio. FINESET 3-6 ARRIVA IL...

