Il Comune chiede 10 milioni a Inter e Milan per San Siro (Di giovedì 26 maggio 2022) Il Comune di Milano è pronto a chiedere ulteriori 10 milioni di euro a Inter e Milan per la gestione di San Siro, dopo le verifiche della Corte dei Conti. Come riportato da Il Giorno, la Giunta comunale guidata dal sindaco Giuseppe Sala è pronta a rispondere alla deliberazione in cui la sezione regionale della Corte L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 26 maggio 2022) Ildio è pronto are ulteriori 10di euro aper la gestione di San, dopo le verifiche della Corte dei Conti. Come riportato da Il Giorno, la Giunta comunale guidata dal sindaco Giuseppe Sala è pronta a rispondere alla deliberazione in cui la sezione regionale della Corte L'articolo

Advertising

faisaluc2 : RT @LNDC_NAZIONALE: La morte di Rocky molto probabilmente si sarebbe potuta evitare. Abbiamo scritto al Sindaco Roberto Gualtieri per evide… - cirospat : ci sono anche i fantasmi nell'app IO? ?????? @IOitaliait 'Si precisa che tale messaggio non e’ stato inviato dal Com… - salernonotizie : Box interrati a corso Garibaldi, ditta chiede al Comune risarcimento di 3,6 milioni - paoletti1002 : RT @LNDC_NAZIONALE: La morte di Rocky molto probabilmente si sarebbe potuta evitare. Abbiamo scritto al Sindaco Roberto Gualtieri per evide… - ilpensiero : RT @senticp: La contenzione in psichiatria è una pratica troppo comune. In Italia avviene in 20 casi ogni 100 ricoveri. E ora numerose asso… -