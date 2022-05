Advertising

orizzontescuola : Gps 2022, novità per la domanda: integrati alcuni titoli culturali e procedure concorsuali dichiarabili - scuolainforma : Docenti assunti da GPS prima fascia, possibili novità in arrivo - orizzontescuola : GPS 2022, gli ultimi giorni prima della scadenza: le novità. QUESTION TIME con Cozzetto (Anief) LIVE Venerdì 27 mag… - AniefTorino : GPS 2022, gli ultimi giorni prima della scadenza: le novità. QUESTION TIME con Cozzetto (Anief) LIVE Venerdì 27 mag… - zazoomblog : Prova finale docenti assunti da GPS I fascia i sindacati chiedono la possibilità di svolgere esame online. Il Minis… -

PAGINA IN CONTINUO AGGIORNAMENTO, le risposte alle domande più frequenti: rivedi tutte le puntate di QUESTION TIME con gli esperti [VIDEO] FaQ di Orizzonte Scuola Supplenze graduatorie ... Docenti assunti da prima fascia GPS lo scorso anno scolastico, i sindacati chiedono al Ministero di rivedere la prova disciplinare.