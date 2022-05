Gas e transizione, la partnership Ue-Golfo secondo Zumbrägel (Carpo) (Di giovedì 26 maggio 2022) Il partenariato tra Unione europea e Consiglio della Cooperazione del Golfo (Gcc) sarà “essenziale” nel contesto della sicurezza energetica sostenibile, a livello sia globale che regionale, e di una transizione verde senza intoppi. L’asse riecheggia nella Strategia energetica esterna dell’Ue (parte del piano RePowerEu), pubblicata parallelamente alla comunicazione congiunta sulla partnership strategica tra Ue e Golfo. La crescente domanda dell’Ue di forniture di gas naturale liquefatto (Gnl) dal Golfo per ridurre la dipendenza dalla Russia è attualmente la spinta per l’approfondimento di quella partnership che però potrebbe basarsi su nuove consapevolezze reciproche. Contemporaneamente, però, la ricerca europea di approvvigionamenti rapidi di idrocarburi potrebbe andare a svantaggio ... Leggi su formiche (Di giovedì 26 maggio 2022) Il partenariato tra Unione europea e Consiglio della Cooperazione del(Gcc) sarà “essenziale” nel contesto della sicurezza energetica sostenibile, a livello sia globale che regionale, e di unaverde senza intoppi. L’asse riecheggia nella Strategia energetica esterna dell’Ue (parte del piano RePowerEu), pubblicata parallelamente alla comunicazione congiunta sullastrategica tra Ue e. La crescente domanda dell’Ue di forniture di gas naturale liquefatto (Gnl) dalper ridurre la dipendenza dalla Russia è attualmente la spinta per l’approfondimento di quellache però potrebbe basarsi su nuove consapevolezze reciproche. Contemporaneamente, però, la ricerca europea di approvvigionamenti rapidi di idrocarburi potrebbe andare a svantaggio ...

