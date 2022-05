Advertising

udine20 : Elsa Martin: 27 maggio a Venzone per Estensioni Jazz Club Diffuso - - GioiaBattista : Rosada! ??da un’idea di @CaraboaT ??drammaturgia e regia Gioia Battista con Paolo Fresu ?? e con Nicola Ciaffoni ?? e… -

imagazine

... il cardinale Augusto Paolo Lojudice, ordinario di Siena - Colle di Val d'- Montalcino, e il ... and sensitivity , del gesuita e consultore del Dicastero vaticano per la Comunicazione James, ...... arcivescovo di Siena - Colle di Val d'- Montalcino, e monsignor Antonino Raspanti, vescovo di ...al libro sulla pastorale verso gli omosessuali Un ponte da costruire del gesuita James, che ... La Vox Humana di Elsa Martin Venerdì 27 maggio avremo l’opportunità di ascoltare l’incredibile creatività di Elsa Martin, più che nota artista friulana, con il suo progetto in solo Vox Humana. L’appuntamento è per le ore 20.30 a ...Grieving friends and family have paid a beautiful tribute to Fizza Ahmed, a Didsbury woman who was found dead last month. They say she was a ‘hero’. Fizza Tazeen Ahmed went missing on March 3 this ...