Elezioni in Colombia, i candidati e le proposte (anche rischiose) (Di giovedì 26 maggio 2022) C’è timore nella comunità venezuelana residente in Colombia. Fuggiti dall’incubo del socialismo bolivariano, si sono ritrovati nel Paese vicino, che rischia di fare la stessa fine. Domenica 29 maggio si vota al primo turno delle Elezioni presidenziali e tutti gli ultimi sondaggi danno in vantaggio Gustavo Petro (nella foto), candidato del partito di estrema sinistra Pacto Historico. Il recente monitoraggio di TYSE, diffuso dall’agenzia Nova, assegna all’ex guerrigliero il 36,64% delle preferenze, seguito da Federico “Fico” Gutierrez, candidato della coalizione di centrodestra Equipo por Colombia con il 21,40% dei consensi. Seguono Rodolfo Hernández, leader del partito Lega dei governanti anticorruzione ed ex sindaco di Bucaramanga con il 10,90% e Sergio Fajardo, candidato della coalizione di centrosinistra Centro Esperanza, ed ex ... Leggi su formiche (Di giovedì 26 maggio 2022) C’è timore nella comunità venezuelana residente in. Fuggiti dall’incubo del socialismo bolivariano, si sono ritrovati nel Paese vicino, che rischia di fare la stessa fine. Domenica 29 maggio si vota al primo turno dellepresidenziali e tutti gli ultimi sondaggi danno in vantaggio Gustavo Petro (nella foto), candidato del partito di estrema sinistra Pacto Historico. Il recente monitoraggio di TYSE, diffuso dall’agenzia Nova, assegna all’ex guerrigliero il 36,64% delle preferenze, seguito da Federico “Fico” Gutierrez, candidato della coalizione di centrodestra Equipo porcon il 21,40% dei consensi. Seguono Rodolfo Hernández, leader del partito Lega dei governanti anticorruzione ed ex sindaco di Bucaramanga con il 10,90% e Sergio Fajardo, candidato della coalizione di centrosinistra Centro Esperanza, ed ex ...

