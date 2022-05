“È come lei”. Charlene di Monaco presenta la sua unica figlia: ecco la principessina Gabrielle (Di giovedì 26 maggio 2022) Tanto inchiostro è stato utilizzato negli ultimi mesi per raccontare la storia della “principessa triste”. Parliamo di Charlène di Monaco che ha attraversato un difficile periodo fatto di lunghi viaggi lontano dalla famiglia, la malattia, la crisi col marito Alberto e un ritorno che non ha convinto gli scettici. È spuntato fuori pure un accordo milionario e nelle ultime ore la voce sulla ricerca di una casa lontano da Monaco. Ma Charlène ha anche dei momenti di serenità. Charlène di Monaco e i figli Gabrielle e Jacques. Il lungo periodo in Sudafrica, la lontananza, la possibilità di perderli in caso di divorzio ha messo in luce spesso il non semplice rapporto di Charlène coi due figli. E il ritorno a Monaco con le recenti apparizioni in pubblico non hanno risolto tutti i dubbi. Ma ora ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 26 maggio 2022) Tanto inchiostro è stato utilizzato negli ultimi mesi per raccontare la storia della “principessa triste”. Parliamo di Charlène diche ha attraversato un difficile periodo fatto di lunghi viaggi lontano dalla famiglia, la malattia, la crisi col marito Alberto e un ritorno che non ha convinto gli scettici. È spuntato fuori pure un accordo milionario e nelle ultime ore la voce sulla ricerca di una casa lontano da. Ma Charlène ha anche dei momenti di serenità. Charlène die i figlie Jacques. Il lungo periodo in Sudafrica, la lontananza, la possibilità di perderli in caso di divorzio ha messo in luce spesso il non semplice rapporto di Charlène coi due figli. E il ritorno acon le recenti apparizioni in pubblico non hanno risolto tutti i dubbi. Ma ora ...

Advertising

TIM_music : Le sue canzoni fanno sempre c'entro nel nostro cuore e lei sa bene come sorprenderci. ?? Oggi spegne le candeline… - VanityFairIt : Emma Marrone compie oggi 38 anni. E allora tanti auguri a lei e a tutti i #Gemelli nati oggi come lei ?? ??. Ed ecco… - GiovaQuez : Cuperlo: 'Come Fonzie non è in grado di dire scusa Orsini non ce la fa proprio a dire ho sbagliato'. Orsini: 'Lei m… - GaiaNapolitano8 : RT @uxlul8: MA VOI COME VI SENTITE DOPO AVER VISTO CHE LA FOTO DI LEI È L'UNICA DEL TUTTO DIVERSA DALLE ALTRE, PERCHÈ IO DIFFICILMENTE MI R… - AlfredoSgarlato : RT @Poesiaitalia: Scese, evitando di guardarla a lungo, come si fa col sole; ma vedeva lei, come si vede il sole, anche senza guardare. Le… -