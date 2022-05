De Mita | nel 2014 eletto per la prima volta sindaco della ' sua' Nusco

(Di giovedì 26 maggio 2022) A 86 anni, Ciriaco De, ex leaderDc ed ex Presidente del Consiglio dei Ministri, e' da oggidi, il paese di quattromila abitanti dove e' nato, nel cuore dell'Irpinia....

Advertising

quinta : Con Ciriaco de Mita avemmo un'interessante cena a 4 nel 99 Molto sorridente, cordiale Qualche mese dopo mosse alcu… - menna_concetta : RT @Anpinazionale: L'ANPI saluta Ciriaco De Mita, già Presidente del Consiglio e più volte Ministro. Antifascista, cattolico democratico, n… - PavoniG : Addio a Ciriaco De Mita, uomo delle riforme nel mirino Br 10 anni dopo Moro - Borderline_24 : Lutto nel mondo della politica, addio all'ex premier Ciriaco De Mita - luigicastronuov : RT @FrancoScarsell2: È morto Ciriaco De Mita, ex presidente del Consiglio e segretario della Dc.Aveva 94 anni e attualmente era sindaco del… -

... e' da oggi sindaco di Nusco, il paese di quattromila abitanti dove e' nato,cuore dell'Irpinia. Eletto lo scorso 25 maggio con circa l'80% dei voti, Deha giurato in un'affollatissima sala ...L'ex segretario della Dc aveva novantaquattro anni. Era esponente della corrente di sinistra della Democrazia cristiana, venne eletto per la prima volta alla Camera1963 È morto Ciriaco De. È morto a Nusco, in provincia di Avellino, città di cui era sindaco. È morto a novantaquattro anni. Sei in meno di quelli celebrati in questi giorni, ieri 25 maggio ...Secondo quanto riporta l'Ansa, questa mattina alle 7 si è spento Ciriaco De Mita, storico volto della Prima repubblica e già Presidente del Consiglio dei ...(Adnkronos) – “Una figura di grande rilievo nella storia della Democrazia Cristiana e anche nella storia del Paese. Ha avuto la responsabilità della guida della Dc nella fase quasi finale della storia ...