Criminal Minds in lutto: è morto dopo una lunga battaglia (Di giovedì 26 maggio 2022) Un grave lutto ha colpito il cast di Criminal Minds. Una morte tragica che ha investito l'attore John Zderko. Fan in lacrime. Criminal Minds è stato investito da una notizia davvero triste. La celebre serie ha visto da poco la scomparsa di John Zderko. L'attore combatteva da lungo tempo la sua battaglia contro il cancro. battaglia che, purtroppo, l'ha visto sconfitto e si è dovuto arrendere all'età di 60 anni. La causa della morte, come svelato dal suo amico e collega Charley Koontz, sarebbe dovuta alle complicazioni dovute al trattamento. A dare la notizia della sua scomparsa è stato il The Hollywood Reporter. Notizia poi confermata dalla famiglia del celebre attore. John Zderko lascia sua sorella Karen e i suoi nipoti Jason e Jeff. Tanti i messaggi sui social.

