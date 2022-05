C'è qualcosa di buono in Our Father, il raccapricciante documentario di Netflix sul dottor Donald Cline? (Di giovedì 26 maggio 2022) Quando è uscito il primo trailer di Our Father di Netflix, sembrava l'ennesimo crime tratto da una storia vera. Il film, che suona come la trama di una commedia di Vince Vaughn incredibilmente sconsiderata, parla di Donald Cline, un medico della fertilità un tempo molto rispettato a Indianapolis che, come si è scoperto, negli anni '70 e '80 aveva sostituito lo sperma dei donatori con... il suo. Almeno 50 volte. Una prole di 50 bambini, che fino al 2014 circa erano stati completamente ignari della cosa. Nella clip, una donna racconta: «Ho dovuto dire a mio marito che appena scoperto che Julie non era sua figlia», suggerendo che Cline non aveva giocato il sinistro scambio solo su coloro che avevano richiesto donatori anonimi, ma anche su coppie che avevano fornito i loro campioni. I verdetti su Our ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 26 maggio 2022) Quando è uscito il primo trailer di Ourdi, sembrava l'ennesimo crime tratto da una storia vera. Il film, che suona come la trama di una commedia di Vince Vaughn incredibilmente sconsiderata, parla di, un medico della fertilità un tempo molto rispettato a Indianapolis che, come si è scoperto, negli anni '70 e '80 aveva sostituito lo sperma dei donatori con... il suo. Almeno 50 volte. Una prole di 50 bambini, che fino al 2014 circa erano stati completamente ignari della cosa. Nella clip, una donna racconta: «Ho dovuto dire a mio marito che appena scoperto che Julie non era sua figlia», suggerendo chenon aveva giocato il sinistro scambio solo su coloro che avevano richiesto donatori anonimi, ma anche su coppie che avevano fornito i loro campioni. I verdetti su Our ...

