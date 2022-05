Capuano attacco a De Laurentiis | “Conference inutile? Lode a Mourinho”

(Di giovedì 26 maggio 2022) Aurelio Deha definito laLeague una “competizione inesistente” arriva il commento di Giovanni. Nel suo editoriale il giornalista riporta le parole del patron del Napoli che ospite ai 130 anni della fondazione de Il Mattino, ha preso una netta posizione contro Gravina ma ha anche sminuito laLeague, coppa vinta alla prima edizione della Roma. Giovanniha voluto rispondere a Descrivendo: “Insomma, ADL ha parlato e mai come questa volta le sue parole sono state smentite dalla realtà. Non è un caso che un uomo ricco di successi e carisma come Josélo abbia smentito sul campo per tutta la stagione, inseguendo l’League come fosse la Champions e ...

Advertising

L'Attacco

...- ma io no e ricordo che ci trovammo a Castel, nell'aula della prima sezione civile, per una riunione spontanea, ma eravamo pochi: doveva esserci una reazione spontanea a quell'allo ...Io no e ricordo che ci trovammo a Castel, nell'aula della prima sezione civile, per una riunione spontanea. Ma eravamo pochi, doveva esserci una reazione spontanea a quell'allo Stato ... Orsara, Capuano si aggiudica i lavori per la strada comunale Aurelio De Laurentiis ha definito la Conference League una “competizione inesistente” arriva il commento di Giovanni Capuano. Nel suo editoriale il giornalista riporta le parole del patron del Napoli ...CAPUA (Caserta) - Ieri mi sono recata dai carabinieri per presentare una denuncia-querela verso ignoti a seguito della chiusura per diverse ore dei nostri canali social. Un’azione evidentemente delibe ...