Caorle | nati tre pulcini di Fratino

(Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) - Anche quest'anno numerose coppie di(Charadrius alexandrinus) hanno scelto la spiaggia di ValleVecchia di, in provincia di Venezia, per nidificare. Ad oggi sono già oltre una quindicina i nidi individuati, mentre altri purtroppo sono andati distrutti durante le mareggiate primaverili. La notizia positiva è che in questi giorni sonoi primi tre. A vigilare sui nidi per cercare di assicurare il successo riproduttivo di questa rara specie collabora Veneto Agricoltura, che nell'isola di ValleVecchia gestisce l'omonima azienda agricola pilota e sperimentale e il Centro Intermizoo, insieme al Comune die alla polizia della Città metropolitana di Venezia, nell'ambito del progetto europeo LIFE REDUNE.

