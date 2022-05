Cadavere riemerge dal Tevere | giallo a Ponte Sisto È di un giovane turista americano

Leggi su iltempo

(Di giovedì 26 maggio 2022) Macabra scoperta nellaa mattina di giovedì 26 maggio poco dopo le 11, nei pressi di. Alcuni passanti hanno notato un corpo galleggiare nele hanno allertato le forze dell'ordine. Si tratta di undi 21 anni in vacanza nella Capitale con la famiglia. A quanto si apprende era scomparso due giorni fa dall'hotel in cui alloggiava. Aveva lasciato la struttura di notte in pigiama, facendo perdere le proprie tracce. Infatti il ragazzo è stato trovato con una canottiera intima bianca e dei pantaloncini. Indossava anche un cappellino celeste. A recuperare il corpo sono stati gli agenti della Polizia Fluviale che lo hanno poi adagiato sulla banchina in attesa del medico legale. Sul luogo del ritrovamento anche il padre dele la sorella, entrambi ...