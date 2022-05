Andrea, poliziotto suicida a 23 anni: 'Forse una delusione d'amore'. Sgomento tra i colleghi (Di giovedì 26 maggio 2022) Aveva solo 23 anni Andrea Fornaro , originario di Ascoli Piceno ma che lavorava nella questura di Ancona. Nella giornata di ieri Andrea si è tolto la vita: i colleghi lo hanno trovato a terra nel suo ... Leggi su leggo (Di giovedì 26 maggio 2022) Aveva solo 23Fornaro , originario di Ascoli Piceno ma che lavorava nella questura di Ancona. Nella giornata di ierisi è tolto la vita: ilo hanno trovato a terra nel suo ...

