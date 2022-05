AMD | rilascia il nuovo driver Radeon Adrenalin Edition

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 26 maggio 2022) AMD ha annunciato la disponibilità di una nuova versione per ilSoftwareGraphics, ovvero la 22.5.2, migliora il gameplay di Sniper Elite 5, include un Ray Tracing Update per Hitman 3 e aggiunge nuove estensioni Vulkan L’aggiornamento migliora il gameplay di Sniper Elite 5 e Hitman 3. In aggiunta, la versione attuale include il supporto RSR per i processori AMD Ryzen serie 6000 con grafica integrata. Implementa Privacy View, una tecnologia di eye-tracking unica, migliora le prestazioni fino all’8% per i giochi basati su DirectX 11, aggiungendo altre modifiche come evidenziato nelle note di rilascio di seguito. Per quanto riguarda la compatibilità, la configurazione del desktop o del notebook deve eseguire una variante a 64 bit, nei sistemi operativi Windows 10 o 11 di Microsoft. ...