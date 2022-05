(Di giovedì 26 maggio 2022) Tempo di lettura: 5 minuti(Na) – St.è il titolo del progetto di Julia Krahn, realizzato in collaborazione con il Comune die l’Associazione Festivà, che apre la nuova edizione della rassegna di eventi “incontra” domani venerdì 27 maggio alle ore 19.00 in piazza Tasso a. Una speciale esposizione allestita all’aperto lungo il Corso Italia, da piazza Tasso a piazza Veniero, palcoscenico d’eccezione delle giganti opere fotografiche dell’artista tedesca in cui sono protagoniste lein, invitate a raccontarsi attraverso immagini e interviste. Lapresenta un corpus di 9 immagini stampate su teli di grandi dimensioni, bandiere che ...

...il cui svolgimento è per lo più affidato ai mezzi di propaganda ovvero ai manifesti in bella... una delle varietà più rinomate, non era difficile, bastava guardare all'esempio die ...LaSt. Javelin, subito dopo l'inaugurazione a, sarà esposta in contemporanea in Grecia, al festival internazionale di arte contemporanea Paxos Biennale, dal 4 giugno al 31 ottobre ... A Sorrento la mostra St. Javelin: ritratti di donne ucraine rifugiate in penisola sorrentina Dalla Germania a Sorrento, la fotografa Julia Krahn ha realizzato, in collaborazione con il comune di Sorrento e l'Associazione Festivà, una mostra sulle donne ucraine dal titolo 'St. Javelin'. (ANSA) ...St. Javelin è il titolo del progetto di Julia Krahn, realizzato in collaborazione con il Comune di Sorrento e l’Associazione Festivà, che inaugura la nuova edizione della rassegna di eventi “Sorrento ...