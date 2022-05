Viabilità Roma Regione Lazio del 25-05-2022 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 25 maggio 2022)DEL 25 MAGGIOORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA CASAL DEL MARMO E CASSIA BIS IN CARREGGIATA INTERNA RIMAMENDO IN INTERNA SI STA IN CODA TRA PRENESTINA ENINA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITEFIUMICINO E TUSCOLANA, PERCORRENDO IL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA TANGENZIALE EST E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE IN VIA AURELIA SI RALLENTA TRA VIALE TRE DENARI E PALIDORO DIREZIONE CIVITAVECCHIA IN VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA STORTA E L’OLGIATA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA A MONTEROTONDO ...