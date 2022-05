Ucraina, Conte sul piano di pace di Di Maio: «Non basta uno sforzo della domenica» (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il presidente del M5s Giuseppe Conte ha commentato il piano di pace per la guerra in Ucraina stilato dal ministero degli Esteri italiano e di cui si discute in questi giorni. A margine del congresso della Cisl a Roma, Conte ha risposto a chi gli ha chiesto un commento su quanto dichiarato dalla portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, la quale ha affermato che il piano di Luigi Di Maio non è ancora stato inviato al Cremlino e che «non può essere preso sul serio». «Gli sforzi per la pace non vanno fatti solo di domenica, non va fatto un tentativo e poi si continua a fare la guerra», ha detto Conte. «Se operiamo questa sterzata, la diplomazia non deve fermarsi mai, fino a quando non ... Leggi su open.online (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il presidente del M5s Giuseppeha commentato ildiper la guerra instilato dal ministero degli Esteri italiano e di cui si discute in questi giorni. A margine del congressoCisl a Roma,ha risposto a chi gli ha chiesto un commento su quanto dichiarato dalla portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, la quale ha affermato che ildi Luigi Dinon è ancora stato inviato al Cremlino e che «non può essere preso sul serio». «Gli sforzi per lanon vanno fatti solo di, non va fatto un tentativo e poi si continua a fare la guerra», ha detto. «Se operiamo questa sterzata, la diplomazia non deve fermarsi mai, fino a quando non ...

