Texas: Biden, io e Jill andremo a Uvalde (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il presidente americano Joe Biden ha annunciato che nei prossimi giorni lui e la first lady voleranno in Texas per incontrare le famiglie delle vittime della sparatoria nella scuola di Uvalde. "Io e ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il presidente americano Joeha annunciato che nei prossimi giorni lui e la first lady voleranno inper incontrare le famiglie delle vittime della sparatoria nella scuola di. "Io e ...

Advertising

Giorgiolaporta : Che strano: per ogni #strage sotto #Trump la responsabilità era direttamente del Presidente che non aboliva le… - Agenzia_Ansa : 'Sono stanco, dobbiamo agire' sulle armi. Lo afferma Joe Biden rivolgendosi agli americani dopo la strage nella scu… - repubblica : Biden dopo la strage nella scuola elementare in Texas: 'Perche' vivere con questa carneficina? Dobbiamo affrontare… - Kapparus : 19 genitori hanno perso i loro figli. Il mondo è pieno di matti; perché al supermercato non si trovano solo pane ed… - pisu_laura : RT @frankray88: Strage #Texas, ennesimo appello del presidente #Biden x lo stop delle armi in USA...disse quello che ha stanziato 40mld$ pe… -