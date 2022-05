Tentato omicidio a Roma: si incontrano per una ‘trattativa’ e scoppia la lite, gravissimo 39enne (Di mercoledì 25 maggio 2022) Si erano dati appuntamento forse per una trattativa perché l’obiettivo era quello di cedere 3 preziosi orologi. Ma qualcosa quella sera è andato storto: prima la discussione, poi la violenza e le coltellate, che hanno ferito gravemente un uomo, il proprietario dell’abitazione che aveva aperto la porta a quello che si è trasformato nel suo ‘aguzzino’. Tentato omicidio a Casal Selce: cosa è successo Nella tarda serata dell’11 maggio scorso i Carabinieri sono intervenuti in quell’appartamento in via Giuseppe Lazzati, in zona Casal Selce, di proprietà del 39enne. Qui, secondo una ricostruzione, i due uomini si erano dati appuntamento per avviare una trattativa sulla cessione di 3 preziosi orologi. Poi, per motivi da accertare, tra i due sarebbe partita la discussione, che è degenerata in pochi minuti Con un coltello a scatto, che è stato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 25 maggio 2022) Si erano dati appuntamento forse per una trattativa perché l’obiettivo era quello di cedere 3 preziosi orologi. Ma qualcosa quella sera è andato storto: prima la discussione, poi la violenza e le coltellate, che hanno ferito gravemente un uomo, il proprietario dell’abitazione che aveva aperto la porta a quello che si è trasformato nel suo ‘aguzzino’.a Casal Selce: cosa è successo Nella tarda serata dell’11 maggio scorso i Carabinieri sono intervenuti in quell’appartamento in via Giuseppe Lazzati, in zona Casal Selce, di proprietà del. Qui, secondo una ricostruzione, i due uomini si erano dati appuntamento per avviare una trattativa sulla cessione di 3 preziosi orologi. Poi, per motivi da accertare, tra i due sarebbe partita la discussione, che è degenerata in pochi minuti Con un coltello a scatto, che è stato ...

Advertising

CorriereCitta : Tentato omicidio a Roma: si incontrano per una ‘trattativa’ e scoppia la lite, gravissimo 39enne - PaolaAnna8 : RT @Sina_Getlost987: @GuidoDeMartini Non li vogliono nemmeno i sanitari che per legge sono costretti a farsi una dose ad ogni richiamo, fin… - Bandit243098304 : RT @Sina_Getlost987: @GuidoDeMartini Non li vogliono nemmeno i sanitari che per legge sono costretti a farsi una dose ad ogni richiamo, fin… - suzysolidor1900 : RT @Sina_Getlost987: @GuidoDeMartini Non li vogliono nemmeno i sanitari che per legge sono costretti a farsi una dose ad ogni richiamo, fin… - Piero42395724 : RT @Sina_Getlost987: @GuidoDeMartini Non li vogliono nemmeno i sanitari che per legge sono costretti a farsi una dose ad ogni richiamo, fin… -